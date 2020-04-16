عمان: تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد19 منها 12 حالة لعمانيين، 97 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1019 حالة وعدد الوفيات أربع حالات. انشر الخبر :

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