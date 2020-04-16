أكثر من 280 إعلامياً وإعلاميةً في الورشة التدريبية (الثقافة القانونية في الإعلام الإلكتروني)

نظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي امس الأربعاء 15 إبريل ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان (الثقافة القانونية في الإعلام الإلكتروني) بمشاركة أكثر من 280 إعلامي وإعلامية كانوا ضمن الحاضرين للورشة عن بعد.

وقدم الورشة الإلكترونية المحاضر الدكتور محمد المحمود واحتوت على العديد من المحاور الهامة كالقوانين الخاصة بالنشر الإلكتروني، والفرق بين حريّة التعبير عن الرأي والوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية، بالإضافة إلى عرض نماذج لمخالفات النشر الإعلامي الرياضي.

وفي ختام الورشة قدّم الدكتور رجاءالله السلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في هذه الورشة، متمنياً أن يكونوا قد خرجوا بالفائدة المرجوة منها، مشيراً إلى أن هذه الورشة ستكون بداية الانطلاق لسلسلة من الورش التثقيفية المقبلة التي سيقوم الاتحاد بتنظيمها في المستقبل القريب في إطار سعيه المستمر لتقديم البرامج التدريبية التطويرية لمنسوبيه والإشراف المباشر عليها.