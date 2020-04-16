الفيفا يحكم لـ “داكوستا” ضد #الاتحاد

أخطرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الاتحاد ، بضرورة دفع مبلغ 3 ملايين يورو للمغربي مروان داكوستا مدافع الفريق السابق، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي السعودي سوف تستأنف القرار خلال 45 يوماً، وهي المدة التي يٌسمح فيها للنادي بالطعن على القرار.

وأوضحت الصحيفة أن داكوستا تقدم بشكوى طالب فيها ببقية قيمة عقده مع الفريق البالغ 5 ملايين يورو، إلا أن “فيفا” حكم له بثلاثة ملايين فقط، وذلك بعد أن قام اللاعب بفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم استلامه لمستحقاته السابقة.

وأضافت الصحيفة السعودية أن الإدارة القانونية بالنادي تدرس ملف تقديم الاستئناف مع محامي النادي، قبل رفعها للجنة الاستئناف.