- 1/2
- 2/2
سجلت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 12 حالة لعمانيين، 97 حالة لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1019 حالة وأربع وفيات.
وأضافت الوزارة أن 45 حالة جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات المتشافية 176 حالة.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر #سلطنة_عمان تسجل إصابة 109حالات جديدة بـ #كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.