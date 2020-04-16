سلطنة_عمان تسجل إصابة 109حالات جديدة بـ #كورونا

سجلت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 12 حالة لعمانيين، 97 حالة لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1019 حالة وأربع وفيات.

وأضافت الوزارة أن 45 حالة جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات المتشافية 176 حالة.