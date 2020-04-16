شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة جديدة في المملكة تُسجّل لأول مرة إصابتين بـ«كورونا».. وهكذا وصل إليها الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجَّلت مدينة القريات التابعة لمنطقة الجوف لأول مرة منذ ظهور وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، إصابة شخصين بالفيروس.

وأظهر انفوجرافيك توزيع الحالات الجديدة الذي تنشره وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا، دخول مدينة القريات ضمن قائمة المدن التي يتواجد فيها إصابات بالفيروس.

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وفي السياق، قالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف في بيان لها؛ تعليقًا على إعلان تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مدينة القريات: “إن الإصابات كانت مخالطة لحالة مصابة سابقًا من خارج المنطقة”.

وأكدت “صحة الجوف”، أنه “تم رصد الحالة المصابة بفيروس كورونا في حينه وإيداعها الحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهور النتائج التي أكدت إصابتها، وسيتم التعامل معها وفق بروتوكولات الصحة”.