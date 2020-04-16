"الصحة العالمية" تحذر: أوروبا في "عين إعصار كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوجي، الخميس، من أن هذه القارة تبقى "في عين الإعصار"، بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، بالرغم من "مؤشرات مشجعة" في بعض الدول.



وقال كلوجي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقده في كوبنهاجن، إنه بالرغم من "رصد مؤشرات مشجعة في الأسابيع الأخيرة على صعيد الأرقام في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا فإن عدد الحالات المعلنة خلال الأيام العشرة الأخيرة في أوروبا تضاعف تقريبا ليقارب المليون"، وأضاف أن "هذا يعني أن نحو 50% من الإصابات بكوفيد-19 مسجلة في هذه المنطقة".

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وتابع أن هذا يعني أن نحو 50% من العبء العالمي لمكافحة كوفيد-19 ملقى على عاتق أوروبا، مضيفا أن أكثر من 84 ألف شخص في أوروبا توفوا بسبب المرض، وأضاف: "لا تزال سحب عاصفة هذه الجائحة متجمعة بكثافة فوق منطقة أوروبا. وعلى الرغم من دخول بعض البلدان مرحلة قد تكون فيها قادرة على تخفيف القيود تدريجيا فإنه لا يوجد مسار سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت، الثلاثاء، إن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، بينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، خلال إفادة صحفية في جنيف: "فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90% من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد".