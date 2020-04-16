فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا للتواصل مع الأصدقاء عبر ساعة أبل

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة فيسبوك الأمريكية تطبيقًا جديدًا، يتيح لمستخدميه التواصل مع الأصدقاء والمقربين عبر ساعة "أبل" الذكية.

ووفق ما ذكر موقع "9to5Mac"، أطلقت "فيسبوك" على التطبيق اسم "Kit"، وهو اختصار لعبارة "Keep in Touch " أو "ابق على تواصل"، ويعمل باستخدام مجموعة من رموز القراءة السريعة، وخدمة التراسل الفوري التابعة لفيسبوك.

واستخدام التطبيق تكون بمسح رمز QR في الساعة، أو إدخال رمز الوصول في موقع fb.com/devices. ومن ثم يختار المستخدم جهة الاتصال على مسنجر المراد التواصل معها باستخدام التطبيق.

Advertisements

ويسمح "Kit" باختيار جهات الاتصال المراد التواصل معها لإرسال مجموعة من الرسائل بمجرد نقرة واحدة، مثل: التسجيلات الصوتية، والرموز التعبيرية، ومشاركة الموقع، والرسومات، كما يتيح استقبال الإشعارات والرد عليها، وقراءة رسائل جهات الاتصال.

وتكمن الفكرة من وراء التطبيق في السماح للمستخدمين بالبقاء على تواصل مع الأصدقاء، دون الحاجة لإخراج الهاتف.

كما أن تطبيق "Kit" يركز على جهات الاتصال المقربة فقط، مثل الأصدقاء، والعائلة. ويسمح ذلك بتقديم واجهة مستخدم وتجربة مختلفة، مقارنة بتطبيق "ماسنجر" على الساعة، حيث على المستخدم التنقل على شاشة صغيرة لقراءة الرسائل والرد عليها.