ديزر تعلن إطلاق قسم البودكاست في منطقة الشرق الأوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ديزر تعلن إطلاق محتوى البودكاست في منطقة الشرق الأوسط

© Tech World قدمت بواسطة ديزر تعلن إطلاق محتوى البودكاست في منطقة الشرق الأوسط

قسم محتوى البودكاست من ديزر يصل الشرق الأوسط ليشكل إضافة جديدة للمستخدمين.

أعلنت ديزر، المنصة المعروفة في خدمات المحتوى الصوتي، عن إطلاق قسم البودكاست للمستخدمين في الشرق الأوسط. لتقدم بذلك تجربة للاستمتاع بمجموعة واسعة من برامج الكوميديا والرياضة والترفيه في ظل الحجر المنزلي المتزامن مع وباء كورونا.

وتضم مكتبة “ديزر” برامج محلية وعالمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل أكثر من 15 فئة من الموضوعات مثل الموسيقى، المساعدة الذاتية، الطهي، التاريخ، أخبار الأعمال والبرامج الحوارية.

Advertisements

وتعليقًا على ذلك، قال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “تعتبر البودكاست من أهم السبل المفيدة والممتعة للتعلّم والتعرّف على مختلف الموضوعات المفضلة لدينا، إذ يمكن للأفراد من خلال الاستماع إلى البودكاست قضاء وقتًا ممتعًا أو بكل بساطة الاسترخاء والشعور بالراحة. ونحن نسعى من خلال إطلاق خدمات وقنوات جديدة إلى مساعدة الأفراد على الترفيه والتسلية في الفترة الراهنة التي نمر بها. ويعدّ الاستماع إلى البودكاست، أحد أهم الطرق للاستفادة من الوقت وخاصةَ في هذه الظروف. ويقدّم قسم البودكاست الذي اطلقناه عالمًا جديدًا وممتعًا، بحيث يمكن للأفراد من خلاله الاستماع إلى مواضيع يحبونها، كما يمثل إضافة مهمة لقناة “ابق في البيت” التي أطلقناها مؤخرًا”.

يمكنكم بكل سهولة الضغط على قسم “البودكاست” (Shows) من خلال تطبيق ديزر أو عبر زيارة هذا الرابط لبدء الاستماع.

برامج البودكاست العربية:

دُم تَك: سلسلة من البودكاست الوثائقية لاكتشاف العالم الحيوي للموسيقى العربية.

المُستجَد: بودكاست إخبارية حول أهم مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

الإمباير: مجموعة من المقابلات مع نخبة من الشخصيات العربية الناجحة والقادة الأجانب من حول العالم.

بِحُب: بودكاست يكشف عن قصص الحب المختلفة حول العالم .

ألف ليلة وليلة: بودكاست مخصص لتسلية العائلة من خلال سرد مجموعة روايات عربية قديمة ومعروفة للأطفال.

مان 2 مان: سلسلة بودكاست رياضية حول أهم أخبار الرابطة الوطنية لكرة السلة ” إن بي إيه”.

يلا بودكاست: مؤسسا شركة بودكاست في دبي يشاركان القصة وراء نجاحهما.

برامج البودكاست الإنجليزية:

بودكاست الأخبار العالمية من بي بي سي: أهم الأخبار اليومية من بي بي سي نيوز.

بودكاست “سوبر سول كونفرزيشنز” (Super Soul Conversations) مع أوبرا: مجموعة مقابلات أوبرا مع قادة الفكر والمؤلفين الأكثر مبيعًا ونجوم المجال الروحي وخبراء الصحة والمختارة شخصياً من قبلها.

بودكاست ” بوب كلتشر هابي أور” (Pop Culture Happy Hour): دردشة ممتعة وحرة حول أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب والموسيقى.

بودكاست “وين ويمن وين” (When Women Win) : تشارك مجموعة من النساء القدوة من حول العالم قصصهن الملهمة والأدوات العملية المستخدمة لتحقيق النجاح على المستوى الشخصي والمهني.

إليكم بعض البودكاست المختار:

التدوينة ديزر تعلن إطلاق قسم البودكاست في منطقة الشرق الأوسط ظهرت أولاً على عالم التقنية.