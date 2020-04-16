من أفشل حكومة «اللون الواحد» في لبنان؟

أحد كبار مهندسي الإصلاحات الحكومية المالية وعلى رأسها «الهيركات» هو وزير المالية غازي وزني الممثل للثنائي الشيعي في الحكومة، وبالتالي فالمشروع الذي رفضه هذا الثنائي، وزيرهما في الحكومة هو من صنّاعه وحاول الترويج له في البداية.

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فماذا يحصل ولماذا يعارض حزب الله وحركة أمل مشروعاً شارك فيه وزير يمثلهما؟

كل المؤشرات تدل على تخبط يعيشه حزب الله في قيادته للدولة بعدما قبض على الأكثرية النيابية وقبلها على رئاسة الجمهورية، وأخيراً على الحكومة برمتها.

لقد اعتاد الحزب طوال السنوات السابقة على فرملة وعرقلة عمل كل الحكومات إن خرجت عن المسار المحدد لها.

لقد امتهن الحزب إلى درجة الاحتراف عرقلة كل المشاريع التي ينظر إليها بعداء، نجح في عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من عامين، ونجح قبل ذلك في تعطيل عدد من الحكومات، وأولها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007، لكنه لم ينجح في إدارة أي حكومة جاء بها كاملة برغم عدم وجود قوة معتبرة تسعى لإفشاله أو أقله عدم امتلاك أي قوة أخرى القدرة على إفشاله.

يجد حزب الله اليوم نفسه في موقع العاجز، فلا هو قادر على إسقاط حكومته، ففي ذلك هزيمة له ولمعسكره، ولا هو قادر على إنجاحها، فكل طرقات الإصلاح تؤدي إلى تقليص نفوذه ونفوذ حلفائه في السلطة والشارع.