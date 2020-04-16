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السعودية تمدد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية بمقرات العمل فى الجهات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية بحسب" واس"  بأنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس ، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر التالي:


1. تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية.


2. يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.


3. على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

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