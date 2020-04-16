مجلس التعاون الخليجى يوافق على إنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية التابعة للدولة اليوم الخميس أن دول مجلس التعاون الخليجى الست وافقت على مقترح الكويت إنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء. وجرى اتخاذ القرار بعد اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة تأثير تفشي كوفيد-19 على أمن إمدادات الغذاء. وأعلن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، الثلاثاء، ارتفاع المتعافين من مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إلى 347 حالة شفاء من الفيروس بدول المجلس، حتى العاشرة مساء بتوقيت السعودية. ووفقا لحساب مجلس الصحة لدول التعاون الخليجى، عبر تويتر، جاءت حالات الشفاء كالتالى: البحرين: 465 من 811 إصابة. Advertisements الإمارات: 186 من 2359 إصابة. عُمان: 67 من 371 إصابة. الكويت: 105 من 743 إصابة. السعودية: 615 من 2795 إصابة. قطر: 150 من 2057 إصابة.

مجلس الصحة وتتزايد معدلات الشفاء من فيروس كورونا فى الدول العربية، فى الوقت الذى تواصل فيه دول المنطقة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه.

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