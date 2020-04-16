شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية: تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، وذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل بالجهات الحكومية. Advertisements وأوضحت الوزارة أن التمديد في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية. وأكدت أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل.

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