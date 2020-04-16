عُمان: 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

مسقط: أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1019 حالة.
قالت الوزارة في بيان لها اليوم أوردنه وكالة الأنباء العمانية إن الاصابات تشمل 12 حالة لعمانيين، و97 حالة لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 45 إصابة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176 حالة، إضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة.
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