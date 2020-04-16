شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصناعة الكويتية تعلن وصول ماكينات لإنتاج الكمامات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبدالكريم تقي المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية، اليوم الخميس، وصول شحنة من الماكينات لإنتاج الكمامات الطبية وتوفيرها للسوق المحلى، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية المواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال المسئول الكويتى -فى بيان صحفي- إن وصول هذه الشحنة يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 396 المعني بتوفير المستلزمات الطبية للسوق المحلي، مشيرا إلى أنها الدفعة الثانية؛ حيث تحتوي على ماكينات يصل انتاجها اليومي لعدد لا يقل عن 300 ألف كمام طبي يوميا.

وأشار إلى أن مصنعا محليا واحدا سيتولى تشغيل تلك الماكينات في الوقت الراهن، فضلا عن إضافة نشاط صناعة الكمامات الطبية لعدد من المصانع المحلية، حتى يتم تغطية احتياجات السوق المحلية على أكمل وجه. وأكد ضرورة تعزيز التصنيع المحلي للكمامات الطبية، لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين منها بأسعار مناسبة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية لتعزيز وتطوير أداء المصانع المحلية. Advertisements

وكان الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند،أعلن اليوم الخميس، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى ألف و524 حالة، وقال السند - فى المؤتمر الصحفي اليومي الـ39 للوزارة - إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 4 حالات، اثنان لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر الى بريطانيا، واثنان لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى الولايات المتحدة، وجميعهم ضمن رحلات الإجلاء الجوي، وجميعهم كانوا قيد الحجر الصحي الإلزامي.