شكرا لقرائتكم خبر عن أردنى يحتفل بقريبه بعد خروجه من السجن فيقتله بالرصاص عن طريق الخطأ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لجريمة قتل مواطن أردني عن طريق الخطأ من خلال أحد أقاربه أثناء الاحتفال به بعد خروجه من السجن بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء، وفق وسائل اعلام محلية، وأظهرت لقطات الفيديو الجريمة بعد أن توقفت سيارة المتوفى أمام منزله بدأ أحد أقاربه بتحيته احتفالا بعودته بإطلاق الرصاص في الهواء إلا أن طلقة طائشة اصابت المتوفى في مؤخرة رأسه ولقى مصرعه.

ووفق وسائل اعلام محلية، أفادت بأن المتوفى ويدعى ساري الوردات، ولقي حتفه فورا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه يعتقد أنه أنهى إطلاق العيارات النارية، واعتقد أن سلاحه فارغ من الرصاص، ليتفاجأ بوجود رصاصة انطلقت باتجاه قريبه الذي سقط مغشيا عليه.

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مقتل مواطن بالرصاص بالخطأ

وعلى جانب آخر، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظرا للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس، وأعلنت السلطات الأردنية، حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا فى الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالى، وقال الهياجنة - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، إن البروتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في "الرمثا" وإربد.