شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بعمان يشكلون مجموعة إدارة أزمة لمساعدة مواطنيهم فى أزمة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بادرة فريدة قام أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان بتشكيل مجموعة إدارة أزمة لمواجهة كافة التداعيات الناجمة عن محنة فيروس كورونا المستجد.

وتتولى هذه المجموعة جمع التبرعات من القادرين بهدف تقديم المساعدات للمصريين العالقين في سلطنة عمان.

وتأتي مبادرة أبناء مصر التى تشرف عليها السفارة المصرية لمساعدة إخوانهم المتضررين من فيروس كورونا المستجد، ودعم أشقائهم العالقين لمواجهة المحنة.

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ويتسابق أبناء الجالية المصرية القادرون على المساعدة بالتبرعات المادية والعينية والجهد والوقت، وقاموا بتكوين مجموعة إدارة ازمة للجالية.. يشرف على آليات عملها السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان.

وتشهد الجالية نشاطا متزايدا مع اقتراب شهر رمضان، حيث تقوم مجموعة إدارة الأزمة بحصر المتضررين من تداعيات المحنة، خاصة من لا يتوافر لديهم مأوى أو دخل ثابت لمواجهة تداعيات الظروف الصعبة.

وفي هذا الإطار تم تشكيل لجان من المتطوعين المصريين في كافة أنحاء السلطنة للتواصل مع المتضررين وتحديد ما يحتاجونه من مساعدات وسرعة تقديمها لهم لتقديم هذه الخدمات. بالتنسيق مع نادي الجالية المصرية في مسقط ولجنة إدارة الأزمة.





الجدير بالذكر أن العديد من المصريين قد وفدوا إلى السلطنة بتأشيرات سياحية مصحوبة بإغراءات من قبل مكاتب السفر والسياحة بتوافر فرص عمل لهم في السلطنة إلا أنهم اصطدموا بواقع عدم توافر مثل هذه الفرص.