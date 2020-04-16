وكالة الأنباء اللبنانية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فى سماء بيروت

وأضاف المصدران أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي ضحايا إذ فر ركاب السيارة منها قبل إصابتها وتدميرها.

وكانت كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على إسرائيلية بتهمة التجسس لصالح منظمة حزب الله اللبنانية، حيث تبلغ العميلة 25 عاماً.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية ضد الجاسوسة في مقدمتها نقل معلومات عن تحركات الجيش لجهة تنصف منظمة إرهابية وتقديم معلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة وتقديم خدمة لمنظمة إرهابية.

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