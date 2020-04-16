شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية: تسيير رحلة استثنائيّة لإعادة العالقين من القاهرة لبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت رحلة جوية استثنائيّة للخطوط الجوية العراقية من القاهرة إلى بغداد وعلى متنها نحو 291 مسافرا، وذلك بتوجيه وزير الخارجيّة العراقى محمد علي الحكيم ومتابعة سفارة العراق في القاهرة، وبمُشارَكة الكوادر الدبلوماسيّة والإداريّة التي بذلت جُهُوداً استثنائيّة لاستكمال الموافقات الرسميّة، والتنسيق مع دائرة المراسم في مركز وزارة الخارجية العراقية.

جدير بالذكر أن الكادر الدبلوماسى للخارجية العراقية كان قد رافق المسافرين إلى المطار لمتابعة اتمام إجراءات السفر، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم.

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت الأربعاء، تمديد حظر التجول فى عموم البلاد حتى مطلع شهر رمضان المبارك، لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن سكاى نيوز.

وفى وقت سابق قالت الحكومة العراقية إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها. وكان حظر التجول الذى فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وأعلنت العراق اليوم الأربعاء تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد ليرتفع الإجمالي إلى 1415 حالة.

وعلّق العراق، أمس ترخيص وكالة رويترز للأنباء، بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد- 19 فى البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة، وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام فى العراق إنها قررت سحب ترخيص رويترز لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار) على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامى.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، فى رسالة إلى رويترز، إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب حدوث هذا الأمر فى ظل الظروف الحالية مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع.

وعبرت وكالة رويترز، عن أسفها لقرار السلطات العراقية مؤكدة تمسكها بالقصة التى قالت إنها استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وإن رأى وزارة الصحة كان ممثلا فيها بصورة كاملة.