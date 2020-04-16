شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: تفشى كورونا فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط له تداعيات مدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية، وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد "لتداعيات مدمرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي".

ودعت موسكو ودمشق الأربعاء، المجتمع الدولة لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على سوريا فى ظل انتشار فيروس كورونا .. معتبرتين أن هذه العقوبات تهدف لإبادة شعب بلد بأسره، وقال مركزا التنسيق الروسي والسورى لشؤون عودة اللاجئين، فى بيان مشترك اليوم حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، :" إن الولايات المتحدة تغمض عينيها عن خطر انتشار وباء فيروس كورونا في سوريا كما كانت تفعل ذلك حيال تنظيم داعش ، متجاهلة كذلك وجهة نظر الأمم المتحدة"..مضيفا :" يبدو أن الولايات المتحدة لا تعتبر الدعوات إلى تخفيف العقوبات سببا وجيها لتغيير سياسة العقوبات ضد سوريا حتى لو كان بقاء الشعب السوري بأكمله على المحك".