شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مواطنا تونسيا قادما من تركيا يرفضون دخول الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض 82 مواطنا تونسيا قادما من تركيا الحجر الصحى بمبيت الياسمين بصفاقس احتجاجا على ظروف الاقامة، وقضوا ليلتهم البارحة في الساحة خارج الغرف.

وكانت الجهات المعنية التونسية هيأت كل الامكانيات الممكنة لإيواء التونسيين القادمين من تركيا تحت الحجر الاجبارى خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجدد

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 747.

وكانت وزارة الصحة في تونس، أعلنت تسجيل 14 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلا مخبريا.، وقالت الوزارة، إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

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وينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير فى مختلف دول العالم، حيث تخطت وفياته حاجز الـ100 ألف، فى حين تجاوز تعداد المصابين بفيروس كورونا المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.

وفى نفس السياق، تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم نصف مليون حالة، بعدد 504.870 حالة، ووفق موقع رصد الإصابات "إنفوجرام" وصل عدد الوفيات 131 ألف حالة، بينما تخطت عدد الإصابات أكثر من 2 مليون حالة.

فى غضون ذلك، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء فى قارة أفريقيا ليصل إلى 16 ألفا و285 مصابا ووفاة 875 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 3 الآف و142 شخصا وفق الاتحاد الأفريقي.