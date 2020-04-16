شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 1524حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الخميس، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى ألف و524 حالة، وقال السند - فى المؤتمر الصحفي اليومي الـ39 للوزارة - إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 4 حالات، اثنان لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر الى بريطانيا، واثنان لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى الولايات المتحدة، وجميعهم ضمن رحلات الإجلاء الجوي، وجميعهم كانوا قيد الحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أنه بالنسبة للحالات المخالطة، فقد بلغت 102 حالة، شملت 4 حالات لمواطنين كويتيين، و68 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و12 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و5 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية الأردنية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالة لمقيم من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية السيرلانكية، وجميع هذه الحالات مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19).

وأشار السند الى أنه بالنسبة للحالات التي قيد التقصي الوبائي، فقد بلغ عددها خلال الـ24 ساعة الماضية 13 حالة، بواقع حالة واحدة لمواطن كويتي، 7 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، لافتا الى أن 68% من الحالات المرصودة خلال ال24 ساعة من المخالطين، و11% من الحالات التي قيد التقصي الوبائي و3% فقط من المرتبطين بالسفر إلى الخارج.

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وفيما يتعلق بإجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، أوضح السند أنها بلغت 32 حالة، بواقع 16 حرجة و16 مستقرة، فيما يبلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية، 75 حالة؛ وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، الى ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية، واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة، ومن الجهات الرسمية في الدولة، فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، شملت 43 حالة لمخالطين مصابين بالفيروس، و7 حالات تحت قيد التقصي الوبائي، ليرتفع اجمالي عدد المصابين حتى يوم أمس إلى 1405 حالات.