كورونا.. ارتفاع إصابات لبنان إلى 663 إثر تسجيل 5 حالات

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 663، إثر تسجيل 5 حالات.



وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، إن 855 فحصا خلال أربع وعشرين ساعة الماضية، أثبتت وجود 5 إصابات فقط.



وأوضحت أنه لم يسجل أي وفاة، ليستقر الإجمالي عند 21 حالة، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي ، فيما تعافى 85 مريضا.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و94 ألفا، توفي منهم أكثر من 135 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 520 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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