"الدولية للهجرة" توزع مساعدات على 16 ألف نازح باليمن

اليمن / الخليج 365



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنها وزعت مؤخرا مساعدات على 16 ألف نازح جنوبي اليمن.



وقالت المنظمة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، "ساعدت الدولية للهجرة قرابة 16 ألف نازح في محافظتي عدن والضالع جنوبي اليمن، من خلال توزيع مساعدات أساسية، ومستلزمات إيواء".



وأضاف البيان "أواخر مارس (آذار) الماضي، ضربت الأمطار الغزيرة اليمن، وبالأخص محافظات لحج وعدن وأبين وتعز والضالع والمهرة وحضرموت (جنوب وشرق البلاد)، وسببت أضرارا جسيمة في هذه المحافظات، حيث دمرت المنازل والطرقات وشبكات المياه والمحاصيل".



وتابع "كان النازحون من بين أشد المتضررين، لا سيما أولئك الذين يعيشون في تجمعات غير رسمية، ومخيمات".



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وأردف البيان "دمّرت الملاجئ المؤقتة لعدم قدرتها على تحمل الأمطار والفيضانات، وأدت المياه الراكدة في بعض مواقع النزوح إلى مزيد من المخاوف الصحية".



وخلال الأيام الماضية، ضربت سيول ناجمة عن أمطار غزيرة، عدة محافظات يمنية بينها صنعاء ومأرب (شرق) وحجة (شمال غرب)، ما أدى إلى جرف عدة مواطنين وإغراق أسواق ومركبات ومزارع، مخلفة خسائر كبيرة في الممتلكات.



وجاءت السيول بعد أكثر من أسبوعين على فيضانات ضربت عدة محافظات جنوبية، بينها العاصمة المؤقتة عدن، ما تسبب في وفاة عدة أشخاص وتضرر كبير في الممتلكات.



ويعاني اليمن ضعفا كبيرا في البنية التحتية، ما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة للسيول على العديد من المناطق.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة، وبات قرابة 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.