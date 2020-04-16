محمد الشمّاع.. طبيب سوري توفي بـ"كورونا" خلال مكافحته بإسطنبول

إسطنبول/خديجة شنساس/الخليج 365

توفي الطبيب السوري، محمد الشمّاع، في مدينة إسطنبول، نتيجة إصابته بفيروس كورونا الذي كان يعمله على مكافحته.

وكان الشمّاع، الأخصائي في أمراض الداخلية، قد لجأ للعيش في إسطنبول، عقب اندلاع الأزمة السورية عام 2011، ومن ثم انتقل للعمل في قطر، إلا أنه عاد إلى إسطنبول مرة أخرى بناء على طلب والدته.

ومنذ عودته إلى إسطنبول قبل عامين، شرع الطبيب السوري في العمل لدى مركز يقدّم الخدمات الصحية والطبية للاجئين والمهاجرين، إلى أن أصيب مؤخراً بفيروس كورونا.

Advertisements

خضع الشمّاع للمعالجة في أحد مشافي إسطنبول، لـ 15 يوماً، إلا أنه توفي لاحقاً عقب صراعه مع الفيروس.

وفي حديثه للأناضول، أشاد الطبيب مهدي داوود، رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، بجهود الشماع في خدمة الآخرين، وتوعية الجالية العربية في تركيا، بمخاطر "كورونا" وطرق الوقاية منه.

وأوضح داوود أن زميله الطبيب السوري كان في مقدمة الأطباء العرب المتطوعين لتقديم الخدمات الصحية للاجئين والجالية العربية في تركيا.

وفي سياق آخر، أكد داوود أن الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت عرضاً للأطباء السوريين القاطنين في تركيا، للعمل على أراضيها، إلا أنهم رفضوا ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.