كورونا.. وفاة بالمغرب وارتفاع الإصابات بالكويت

عواصم عربية / الخليج 365

بحسب إحصاءات رسمية:

- ارتفعت وفيات كورونا في المغرب إلى 128 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة

- ارتفعت إصابات الكويت إلى 1524 بعد تسجيل 119 حالة جديدة

ارتفع عدد الوفيات في المغرب والإصابات في الكويت، الخميس، جراء فيروس كورونا، بحسب إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 128، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة بحسب الموقع الرسمي الخاص بكورونا في المغرب، أن عدد المصابين بلغ 2251، عقب الكشف عن 227 إصابة جديدة.

Advertisements

وأردفت أن "عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 247، بعد تماثل 18حالة جديدة للشفاء".

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة ترفع الإجمالي إلى 1524.

وبحسب بيان الوزارة، بلغ عدد حالات الشفاء من إجمالي المصابين 225، فيما استقر عدد الوفيات عند 3.

وإجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و94 ألفا، توفي منهم أكثر من 135 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 520 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.