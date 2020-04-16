ارتفاع إصابات "كورونا" في أوساط المواطنين العرب بإسرائيل إلى 460

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

كشفت معطيات محلية، عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" في أوساط المواطنين العرب في إسرائيل، إلى 460 حالة.

وقالت الهيئة العربية للطوارئ (غير رسمية) في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، الخميس، إنه تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس في المدن والبلدات العربية .

ويمثل المواطنون العرب 20% من عدد سكان إسرائيل الذي يبلغ نحو 9 ملايين نسمة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد قالت في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن العدد الإجمالي للإصابات في إسرائيل وصل الخميس، إلى 12591 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 نتيجة الإصابة بالفيروس.

Advertisements

واستنادا إلى الهيئة العربية للطوارئ، فإن مدينة أم الفحم (شمال) احتلت المرتبة الأولى بعدد الإصابات بتسجيل 55 إصابة فيها تلتها بلدة جسر الزرقاء (شمال) حيث تم تسجيل 36 إصابة ثم مدينة رهط (جنوب) حيث تم تسجيل 34 إصابة، تلتها بلدة دير الأسد (شمال) حيث تم تسجيل 30 إصابة ثم بلدة دبورية (شمال) حيث تم تسجيل 24 إصابة.

وتتوزع باقي الإصابات على عشرات البلدات العربية.

ولا تشمل المعطيات التي تنشرها الهيئة العربية للطوارئ المدن المختلطة مثل اللد ويافا والرملة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.