العراق.. إقليم كردستان يتسلم معدات طبية من "الصحة العالمية"

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الخميس، تسلم معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية.
وقال وزير الصحة سامان البرزنجي، في مؤتمر صحفي، إن "منظمة الصحة العالمية زودتنا بمجموعة من المعدات الطبية، مؤلفة من أجهزة فحص للفيروس، وأجهزة تنفس وأقنعة طبية، ونظارات واقية، إضافة إلى معقمات".
وأضاف أن "قيمة المعدات التي حصل عليها الإقليم من المنظمة بلغت نصف مليون دولار".
والأربعاء، قررت السلطات تمديد حظر التجوال في عموم الإقليم حتى 2 مايو/ أيار المقبل.
وسجلت كردستان 331 إصابة بكورونا، بينها 4 وفيات، إلى جانب تماثل 194 مريضا للشفاء التام، وفق وزارة الصحة بالإقليم.
فيما يبلغ إجمالي الإصابات بالعراق 1415، من ضمنها 79 وفاة، و812 حالة تعافٍ، وفقا وزارة الصحة العراقية، الأربعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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