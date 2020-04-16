"الصحة" الفلسطينية: ارتفاع إجمالي مصابي "كورونا" إلى 294

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 294.

وقالت مي كيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، إنه " تم تسجيل إصابتيْن بفيروس كورونا لطواقم طبية من مدينة بيت لحم (جنوب)، تعمل في مستشفى المُطّلع بالقدس، وإصابة ثالثة لعامل من محافظة رام الله (وسط)، ليرفع الإجمالي إلى 294".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل إصابة لسيدة من بلدة بيت ساحور ببيت لحم، بعد أيام من تعافيها من الفيروس، حيث أجري لها فحص جديد تبين إعادة إصابتها، لينخفض عدد المتعافين إلى 61.

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ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وأوضحت "كيلة" أن مصادر طبية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، أفادت بإصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا في حي جبل المُكبّر، مما يرفع عدد المصابين هناك إلى 81.

وتمنع إسرائيل وزارة الصحة الفلسطينية من العمل في القدس.

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