مسؤول إسرائيلي: فرصة نادرة للتوصل إلى صفقة تبادل مع حماس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنه تلوح في الأفق "فرصة فريدة ونادرة" للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، في قطاع غزة.

ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) (خاصة) عن المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف اسمه قوله "نحن أمام فرصة فريدة ونادرة، للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس".

وأضاف "سيعيد الجيش الإسرائيلي جثماني الجنديين اورون شاؤول وهدار غولدين، بالإضافة إلى المدنيين الذين تحتجزهما حماس، أبرا منغيستو وهشام السيد".

وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" تحتجز الإسرائيليين الأربعة منذ العام 2014 بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وفي هذا الصدد قال المسؤول الإسرائيلي "لم تسنح هكذا فرصة خلال السنوات الست الماضية".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن أزمة فيروس كورونا، واحتياج حركة "حماس" للمعدات لمواجهة الفيروس "قد تعجّل في إتمام الصفقة".

وكانت آخر صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس قد جرت في العام 2011، حينما تم تبادل جندي إسرائيلي بأكثر من ألف أسير فلسطيني، العشرات منهم من أصحاب الأحكام المؤبدة.

وتشير معطيات فلسطينية رسمية إلى وجود أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

Advertisements

وتقول حركة "حماس" إنها على استعداد لخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، من أجل إبرام صفقة تبادل جديدة، تشمل الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى.

وحتى الآن، ترفض حركة "حماس" الكشف عن مصير الإسرائيليين الأربعة، مشترطة إفراج إسرائيل عن أسرى أعادت اعتقالهم، عقب الإفراج عنهم عام 2011، مقابل تقديم معلومة كهذه.

وللمرة الأولى، منذ الإعلان عن اختفاء الإسرائيليين الأربعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السابع من الشهر الجاري في بيان إن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين، وإغلاق هذا الملف ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".

وعادة ما تجري المفاوضات بسرية تامة، وبعيدا عن وسائل الإعلام.

وكان موسى دودين، مسؤول ملف "الأسرى"، في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، قد نفى 12 إبريل/نيسان الجاري، صحة الأنباء التي تحدثت عن قرب التوصل إلى "صفقة وشيكة، أو الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل".

وقال دودين في بيان نشره المكتب الإعلامي لحركة حماس "لم نلمس جدية عملية من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف"، لكنه رحّب بالوساطات التي يمكن أن "تسهل الوصول إلى خطوات باتجاه إنجاز صفقة تبادل".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.