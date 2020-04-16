شكرا لقرائتكم خبر عن غير مطابقة للمواصفات.. «الغذاء والدواء» تحذر من استخدام 3 معقمات لليدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنويهاً تحذر فيه من 3 منتجات معقمة لليدين، بسبب احتواء غالبيتها على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول) إضافة إلى كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادتين الكحوليتين المعقمتين الكحول الإيثيلي (إيثانول) والكحول الإيزوبروبيلي (إيزوبروبانول)، مما يتسبب في حدوث خطر على صحة المستهلك.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج جل”Hands Sanitizer” الذي ينتجه مصنع غير معروف، على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأكدت الهيئة أنه بالنسبة لمنتج “Pure Jel Hand Sanitizer” فقد أثبتت التحاليل إنتاجه من مصنع غير معروف، يحتوي على نسبة عالية من مادة الكحول الميثيلي (ميثانول) وكمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة “إيثانول” و”إيزوبروبانول”، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

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أما المنتج الثالث هو جل معقم لليدين يحمل اسم “Delet” الذي ينتجه مصنع غير معروف، ويحتوي على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول) وكمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة “إيزوبروبانول”.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى عدم استخدام هذه المنتجات، والتوجه إلى منافذ البيع التي اشتروا المنتجات منها لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.