دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا كيف تعقم حاسوبك قبل أن تبدأ عملك من المنزل؟

بدأ الكثيرون حول العالم بالعمل من المنزل خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكنوع من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي العدوى القاتلة.

ولأن الحاسوب المحمول أو اللابتوب يعتبر جزء رئيسياً من أدوات عمل أغلب الناس حالياً، فمن الضروري التأكد من كونه معقماً بصورة كافية من أي جراثيم أو فيروسات، خاصة وأن صاحبه عادة ما يصطحبه معه في أي مكان، وبالتالي يكون أكثر عرضة لحمل العدوى.

كيف تقوم بتسريع شبكة الواي فاي أثناء عملك من المنزل؟ layalina 1 كيف تقوم بتسريع شبكة الواي فاي أثناء عملك من المنزل؟

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كيف تعقم حاسوبك من كورونا؟

وقد نشرت مواقع تقنية عدة نصائح مهمة لتعقيم الحاسوب المحمول من الفيروسات، ومن بينها فيروس كورونا، قبل أن تبدأ العمل به من المنزل:نصحت التقارير باستخدام محلول كحولي بتركيز 70% من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30% من الماء. ‏ قبل أن تبدأ التعقيم، قم بارتداء قفازات مطاطية من مادة النتريل أو اللاتكس. لا تقم بتنظيف الحاسوب خلال تشغيله أو توصيله بالكهرباء، وتأكد من فصل التيار الكهربائي عن الحاسوب، وقم بإزالة البطاريات منه وكذلك من أي عناصر خارجية منه مثل لوحة المفاتيح اللاسلكية.

كيف تحل مشكلة بطء اللابتوب؟ layalina 1 كيف تحل مشكلة بطء اللابتوب؟

شاهد أيضاً: كيف تحل مشكلة بطء اللابتوب؟ لا تستخدم مواد ليفية للتنظيف، مثل ورق التواليت أو المناشف الورقية، وقم ببل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بالمحلول الكحولي الذي أحضرته، وامسح بها برفق على الأسطح لتنظيفها. تجنب رش أي سوائل على الحاسوب بشكل مباشر، واحرص على أن تكون قطعة القماش رطبة، ولكنها لا تقطر سوائل في نفس الوقت. لا تسمح لأي رطوبة بأن تتسرب إلى مناطق مثل لوحات المفاتيح أو منافذ usb أو لوحات العرض، لأن هذا من الممكن أن يتسبب في ضرر كبير للحاسوب ككل. ابدأ التنظيف بالشاشة، واحرص على أن تمسح بعناية في اتجاه واحد، وحاول الانتقال من الأعلى إلى الأسفل انتهي بتنظيف الكابلات المرنة مثل لوحة المفاتيح والطاقة وكابلات usb.

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دليلك للحفاظ على نشاطك وتركيزك خلال العمل من المنزل layalina 1 دليلك للحفاظ على نشاطك وتركيزك خلال العمل من المنزل

شاهد أيضاً: دليلك للحفاظ على نشاطك وتركيزك خلال العمل من المنزل تأكد من أن الأسطح قد جفت تماماً بالهواء قبل أن تحاول تشغيل الجهاز، كما أن يجب أن تتأكد من عدم ظهور أي رطوبة على أسطح الحاسوب قبل تشغيله. بعد أن تنتهي، تخلص فوراً من القفازات، وقم بتنظيف يديك جيداً بالماء والصابون.

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