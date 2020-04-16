الأردن يعلن حزمة إجراءات للتخفيف عن المواطن من قيود كورونا

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قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأربعاء، إن "المملكة تفاخر العالم والدول الأكبر منها"، بإنجازاتها في ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.
وقال الرزاز، خلال إيجاز صحفي للإعلان عن أمري الدفاع 7 و8، إن "الحكومة ستعلن عن مجموعة إجراءات للتخفيف تدريجيا على المواطنين في بعض القطاعات، مثل التجارة والخدمات".
وأوضح أن "الحكومة ستتدرج بعد ذلك على مستوى المحافظات في تخفيف إجراءات الحظر، ابتداء من العقبة وذلك يوم الأحد، وبالتسلسل لمحافظات أخرى".
وأشار إلى أن الإجراءات لن ترفع الحظر، ولكنها ستمنح قطاعات معينة مزيدا من التسهيلات.
وتابع: "ندرك تماما، حجم الصبر والمشقة التي يعانيها المواطنون، الوباء لم ينتهي، وبالتالي واجبنا أن لا نستكين أو نتهاون".
وشدد الرزاز على أن الحكومة ستعلن غدا الخميس، عن مجموعة إجراءات تكافلية من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية، تسعى من خلالها إلى حماية العمال والاقتصاد الوطني، ومساعدة القطاع الخاص، في المرحلة الأولى من التعايش مع الأزمة.
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المصدر: RT
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