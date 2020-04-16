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الأردن يعلن حزمة إجراءات للتخفيف عن المواطن من قيود كورونا

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رئيس الوزراء الأردني عمر الرزازالأردن يعلن حزمة إجراءات للتخفيف عن المواطن من قيود كورونا دبي - بواسطة محمد فارس © AMMAR AWAD رئيس الوزراء الأردني عمر الرزازالأردن يعلن حزمة إجراءات للتخفيف عن المواطن من قيود

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأربعاء، إن "المملكة تفاخر العالم والدول الأكبر منها"، بإنجازاتها في ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وقال الرزاز، خلال إيجاز صحفي للإعلان عن أمري الدفاع 7 و8، إن "الحكومة ستعلن عن مجموعة إجراءات للتخفيف تدريجيا على المواطنين في بعض القطاعات، مثل التجارة والخدمات".

وأوضح أن "الحكومة ستتدرج بعد ذلك على مستوى المحافظات في تخفيف إجراءات الحظر، ابتداء من العقبة وذلك يوم الأحد، وبالتسلسل لمحافظات أخرى".

وأشار إلى أن الإجراءات لن ترفع الحظر، ولكنها ستمنح قطاعات معينة مزيدا من التسهيلات.

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وتابع: "ندرك تماما، حجم الصبر والمشقة التي يعانيها المواطنون، الوباء لم ينتهي، وبالتالي واجبنا أن لا نستكين أو نتهاون".

وشدد الرزاز على أن الحكومة ستعلن غدا الخميس، عن مجموعة إجراءات تكافلية من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية، تسعى من خلالها إلى حماية العمال والاقتصاد الوطني، ومساعدة القطاع الخاص، في المرحلة الأولى من التعايش مع الأزمة.

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وُلد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في 30 يناير 1962 في عُمان، لأبوه، الملك الراحل حسين بن طلال، من زوجته الثانية، الأميرة البريطانية منى الحسين.هو النجل الأول لوالده الملك الحسين بن طلال، وقد حمل لقب ولي العهد فور ولادته، كما ينص الدستور الأردني، قبل أن يقوم والده في عام 1965 بنقل الولاية إل

المصدر: RT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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