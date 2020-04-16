شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تجرى تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد الصحة الوطنى التابع لمراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع معهد اللقاحات الدولى أنها سيجرى تجارب سريرية باستخدام مرشح لقاح ضد فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، وأوضح معهد الصحة الوطنى اليوم الخميس، أنه سيجري المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية باستخدام INO-4800، مرشح لقاح الحمض النووي الذي طورته شركة "إينوفيو" (Inovio) للأبحاث الدوائية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أنه من المتوقع أن يتم حقن 40 بالغا متمتعا بالصحة من مرشح اللقاح في التجارب السريرية ومن ثم يتم توسيع نطاق التجارب السريرية حتى كبار السن بعد تقييم وتحليل سلامته. وقررت مؤسسة تحالف ابتكارات التأهب الوبائي تقديم 6.9 مليون دولار لإجراء التجارب السريرية.

يذكر أن مرشح اللقاح الذي يستخدم في التجارب السريرية تم تطويره بالاستفادة من منصة لقاح الحمض النووي، حيث استخدمت المنصة في تطوير لقاح وقائي من فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية(ميرس). Advertisements

وكانت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، أوضحت أن كوريا الجنوبية سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10,613 حالة حتى منتصف ليلة يوم الأمس، وذكرت المراكز أن من بين الإصابات الجديدة، كانت 11 حالة قادمة من الخارج، و11 حالة عدوى أخرى في المجتمعات الإقليمية، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).