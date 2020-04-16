لبنان يتسلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة انتشار فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، مساعدات طبية مقدمة من الصين على سبيل الهبة، لمعاونة لبنان على مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتشمل وحدات الفحص المخبرى للكشف عن الفيروس (تحاليل الـ بى سى آر) إلى جانب أجهزة قياس الحرارة اليدوية، وقال سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان - في تصريح له أثناء تسليم المساعدات عقب وصولها مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) بحضور وزراء الصحة والخارجية والنقل في لبنان - إن الشعب الصيني لن ينسى التضامن الذي أبداه اللبنانيون من مختلف المجالات مع الصين أثناء خوضها معركة صعبة ضد وباء كورونا، إلى جانب التعاون وتبادل المعلومات والخبرات للوقاية والعلاج.

وأشار السفير الصيني إلى أن هذه الدفعة من المساعدات التي تقدمها بلاده إلى لبنان، تتضمن 3 آلاف وحدة فحص (بي سي آر) و 200 جهاز قياس حراري يدوي، مؤكدا أن الصين استطاعت تحقيق إنجازات في عملية مكافحة وباء كورونا، وأن بلاده تضع سلامة المواطنين الصينيين وصحتهم في مقدمة الأولويات.

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من جانبه، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن المساعدات التي قدمتها الصين ستساهم في زيادة إجراء فحوصات الـ (بي سي آر) في كافة المناطق اللبنانية للكشف عن الإصابة بالفيروس والوقوف على المرحلة التي وصل إليها انتشار الوباء.

وأكد أن العينات العشوائية للفحوصات المخبرية التي أجريت للكشف عن مستوى الإصابات بالفيروس وشملت مختلف المناطق اللبنانية، جاءت مطمئنة، حيث تبين إن الإصابات محدودة العدد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مستمرة في إجراء الفحوصات للتثبت من الأعداد وتتبع الإصابات.

وسُجلت في لبنان 658 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 21 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.