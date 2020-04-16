شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحول مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة الصحة بدبي تحويل مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني لمصابي فيروس كورونا، حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية.
ويتسع المستشفى الميداني لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة، وهذا قد يجعله أكبر مستشفى في الشرق الأوسط.
يذكر أن مبنى مركز التجارة العالمي هو من أقدم ناطحات السحاب في المدينة، وتم بناؤه في عام 1979. وقد اعتبر في حينه أطول مبنى في دبي، وظل وجهة للعديد من الزوار كما يعتبر من معالم المدينة الحضارية.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلت 412 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4933 حالة.
ومن جانب آخر، أعلنت هيئة السياحة في دبي تمديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق الفنادق والفعاليات حتى إشعار آخر، جاء ذلك نقلا عن العربية.
فى غضون ذلك قالت وزارة الصحة والوقائية المجتمعية فى الإمارات اليوم الأربعاء، إن حالات الشفاء من فيروس كورونا تجاوزت أكثر من 1000 حالة، كما تم رصد 432 إصابة جديدة، بالفيروس التاجي.
كما أعلنت عن تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع أعداد الضحايا إلى 33، وقالت الوزارة عبر بيان بثته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل قليل: "وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة شملت 3 آسيويين ومصاب عربي ومصاب خليجي، وذلك نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 33 حالة.
وفى وقت سابق، أعلنت الإمارات عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه فى الدولة، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.
وأعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.
ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وفى منتصف مارس الماضى أعلنت وزارة الصحة الروسية، نجاح العلماء الروس في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة الروسية المنشورة بوكالة "سبوتنيك" : "نجح علماء معهد سمورودينتسوف للأبحاث العلمية بالتعرف على متوالية جينوم فيروس سارس-كوف-2 بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد".
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