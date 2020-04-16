شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات: نحظى بدعم كامل من الحكومة واستأنف رحلات في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال توني دوجلاس في بيان "كم الإنجازات المكتسبة عبر استراتيجيتنا المتواصلة على صعيد تحويل الأعمال من جهة والدعم الثابت من قبل مساهمنا من جهة أخرى، جعلا الاتحاد في وضع قوي نسبيا لتجاوز أي حالة من عدم الاستقرار".

ستأنفت شركات الطيران بالإمارات وهى "طيران الإمارات"، و"الاتحاد للطيران"، و"فلاي دبي"، عملياتها التشغيلية على نطاق محدود وبشكل منتظم، إذ أعلنت الشركات الثلاث عن رحلاتها الجوية إلى 32 وجهة بالإجمال، مشددة على أن جميع الرحلات "الخاصة" تخضع للموافقات الحكومية.وفق البيان الإماراتية .

وبموجب الإعلانات الرسمية الصادرة من شركات الطيران، فإن المقيمين والزوّار من بعض الوجهات، والموجودين حالياً في دولة الإمارات، يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة، إذ ستنقل هذه الرحلات الخاصة مسافرين من دولة الإمارات فقط، وتحمل بضائع في كلا الاتجاهين، ما يدعم التجارة والمجتمعات المحلية بنقل السلع والمنتجات الأساسية.

وحصلت "طيران الإمارات" على الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها في 12 دولة، اعتباراً من السادس من إبريل الجاري، شملت: "لندن هيثرو"، وفرانكفورت، وباريس، وبروكسل، وزيوريخ. وذكرت الناقلة، أخيراً، أنها ستشغل خدمات ركاب إضافية إلى كلٍّ من: جاكرتا، وتايبيه، وشيكاغو، وتونس، والجزائر، وكابول، ومانيلا.

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ومن جانبها أعلنت "شركة الاتحاد للطيران" استئناف الرحلات بشكل منتظم،إلى 12 وجهة، شملت: سيول، وملبورن، وسنغافورة، ومانيلا، وبانكوك، وجاكرتا، وأمستردام، مشيرة إلى أن جميع الوجهات تخضع للموافقات الحكومية.

من جانبها، كشفت "فلاي دبي" أن المقيمين والزوّار من بعض الوجهات والموجودين، حالياً، في دولة الإمارات، يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية حالياً في رحلات عودة خاصة، موضحة أن الرحلات متاحة للمقيمين والزوّار إلى 13 دولة، تشمل: العراق، وإيران، وأذربيجان، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وبلغاريا، وجورجيا، وروسيا، ورومانيا، وصربيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكرواتيا.

وبيّنت الشركة أن جميع الرحلات هي للعودة إلى الوطن، حيث ستنقل مواطني الدول الـ13، الذين يقيمون أو يزورون دولة الإمارات حالياً، وسيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي (المبنى 2)، وستخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية.



يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أكدت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب و"الترانزيت"، من الدولة وإليها، لايزال سارياً.

وأوضحت الهيئة أنه تم السماح مؤقتاً لرحلات محددة، بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، موضحة أنه يتوجب على المقيمين والزائرين، الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، التنسيق مع سفارات دولهم بهذا الخصوص.