شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب حرقة المعدة: والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

في الكثير من الأحيان يشعر الإنسان بالحرقة في المعدة، والتي تنتج عن تناول أنواع معينة من الأطعمة إلى جانب الأسباب الأخرى، وعند تفاقم الإحساس بالحرقة في المعدة يجب التوجه إلى الطبيب، ومن خلال ما يلي نتعرف على أسباب حرقة المعدة وطرق علاج حرقة المعدة.



أسباب حرقة المعدة:

تناول الأطعمة التي تساعد على زيادة حرقة المعدة مثل الفواكه الحامضية والطماطم

تناول الثوم والبصل يؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة.

الإفراط في تناول الشوكولاتة والشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

وجود ضغط على المعدة مما يساعد على إسترجاع الحمض المعدي، وقد يكون هذا الضغط ناتج عن السمنة أو الحمل.

حدوث فتق في الحجاب الحاجز والذي يتسبب في إسترجاع الحمض المعدي.

تناول الأطعمة الحارة بكثرة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل وأيضا الأطعمة المسبكة والمقلية.

كثرة التدخين من العوامل التي تتسبب في حدوث حرقة المعدة.

تناول بعض الأدوية والعقاقير مثل التي تستخدم في علاج الأرق.

زيادة الوزن من أهم الأسباب لحدوث حرقة المعدة.

علاج حرقة المعدة:

يجب التوجه الى الطبيب عند حدوث حرقة المعدة أكثر من مرتين خلال الأسبوع مع الصعوبة في البلع والغثيان والقيء المستمر والضعف في الشهية، ويجب عدم تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

يصف الطبيب مضادات الحموضة وبعض أنواع الأدوية التي تساعد على علاج حرقة المعدة.

Advertisements

يجب الحفاظ على الوزن الصحي والذي يساعد على التقليل من الضغط على المعدة، والتقليل من رجوع حمض المعدة إلى المريء.

تجنب تناول الأطعمة التي تساعد على الإصابة بالحرقان في المعدة.

عدم تناول الوجبات الدسمة والثقيلة، والتي تتسبب في وجود حمض المعدة.

علاج حرقة المعدة بالأعشاب:

الريحان:

الريحان لعلاج حرقة المعدة

استخدام الريحان يساعد على التخلص من حرقة المعدة، حيث أن النعناع يساعد على إرتخاء عضلات المعدة بالأضافة إلى أنه يحتوي على المينتول والذي يعتبر من المكونات التي تتسبب في الحموضة، ويوجد في النعناع ولهذا يفضل تناول الريحان عن النعناع في علاج حرقة المعدة.

الكمون:

الكمون لعلاج حرقة المعدة

يحتوي الكمون على العديد من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من إفرازات الهضم، مما يسهم في التقليل من الشعور بحرقة المعدة والحموضة، وهذا من خلال تناول كوب من الكمون المغلي والمصفى يوميا حتى يتم القضاء على الشعور بالحرقة بالمعدة.

اليانسون:

اليانسون لعلاج حرقة المعدة

يفيد اليانسون في التخلص من الحموضة التي تصيب المعدة والتي تسبب الحرقة بالمعدة، بالإضافة إلى أنه يقلل من درجة الحموضة لسائل المعدة، وهذا من خلال إضافة اليانسون إلى الأطعمة أو غلي اليانسون وتناوله بدون إضافة السكر.