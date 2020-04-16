ما هو أسباب وأعراض مرض ارتفاع حموضة الدم وعلاجه؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 حموضة الدم هي مقياس تركيز الأيونات الهيدروجينية في الدم، ويعد ارتفاع حموضة الدم من الأمراض المنتشرة في هذا العصر، ويرجع إلى أسباب مختلفة، والجدير بالذكر أن الاختلاف البسيط في درجة حموضة الدم عن مستواها الطبيعي يؤدي إلى الكثير من الآثار الصحية السلبية، وفيما يلي نتعرف على أسباب مرض ارتفاع حموضة الدم وأعراضه ومضاعفاته وطرق علاجه.

أسباب ارتفاع حموضة الدم: الإصابة بمرض السكري. مرض الكلى. الأشخاص المصابون بالأمراض القلبية أكثر عرضة لارتفاع حموضة الدم. الأمراض النفسية. تعاطي المخدرات وتناول الكحول. تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بكميات كبيرة. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات، تتسبب في ارتفاع نسبة الحموضة بالدم. الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والألبان المبتسرة. ممارسة التمارين الرياضية بشكل مبالغ. استنشاق الكثير من المبيدات الحشرية بشكل مباشر. تناول العقاقير المسكنة بشكل مفرط. الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. الإصابة بالسمنة المفرطة. ضعف عضلات الصدر. أعراض ارتفاع حموضة الدم: الاضطراب في الحالة المزاجية. الانخفاض الشديد في معدل ضغط الدم. Advertisements ضيق التنفس. الصداع المستمر. اضطرابات النوم. الكسل والخمول. زيادة معدل ضربات القلب. آلام العظام والعضلات. مشكلات بالجهاز الهضمي. مضاعفات ارتفاع حموضة الدم: آلام المفاصل. تصلب الشرايين. مشكلات القلب والأوعية الدموية. أمراض الجهاز البولي. حصوات الكلى والفشل الكلوي. الإصابة بمرض الربو. انخفاض مناعة الجسم. انخفاض درجة حرارة الجسم. علاج إرتفاع حموضة الدم علاج ارتفاع حموضة الدم: يتم علاج ارتفاع حموضة الدم بعلاج السبب المؤدي إليها مثل علاج مشكلات الكلى، للسيطرة على معدل السكر بالدم.. إلخ إذا كان السبب مشكلات الجهاز التنفسي فيكون العلاج باستخدام أدوية توسيع مجرى الهواء أو جهاز التنفس الاصطناعي بعد زيارة الطبيب ووصف الدواء المناسب. يجب اتباع نظام غذائي صحي متوازن يساعد على التقليل من ارتفاع حموضة الدم وتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة. شرب الماء بكميات كبيرة أثناء اليوم حتى يساعد على توازن حموضة الدم. تناول فيتامينات مثل فيتامين ب 12 تحت إشراف الطبيب.

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