أوبك «ناقص» أم «زائد»؟.. النفط يقبع عند أدنى مستوى في 18 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكافح أسواق النفط للارتداد اليوم عقب خسائر حادة تكبدها في جلسة الأربعاء بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2002، فيما تراجع خام برنت أكثر من ستة بالمئة.

وارتفع خام برنت 1.3% فوق 28 دولار للبرميل عند افتتاح جلسة الخميس في آسيا ولكن سرعان ما تقلّص الارتفاع وتخلى البرميل مجدداً دون 28 دولاراً، فيما يجاهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للصمود قرب مستوى 20 دولاراً.

وتكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69 بالمئة في أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2008.

تأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية توقع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان ليبلغ أدنى مستوى في 25 عاما، وهو ما يقل قليلا فحسب عن 30% من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس كورونا.

ويزيد ذلك الرقم عن تخفيضات إنتاج الوشيكة. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا، بينما من المأمول أن تخفض دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا أخرى مما يصل بخفض الإنتاج إلى 20 مليون برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع انخفاض الإنتاج الأمريكي 470 ألف برميل يوميا.

أرقام خفض معروض النفط تحير الأسواق

وبعد أيام من توصل أوبك+ إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بضخامة غير مسبوقة في محاولة لدعم السوق المترنحة تحت مطارق أزمة فيروس كورونا، تبدو حسابات المجموعة محل شك.

تحالفت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون - فيما يعرف بمجموعة أوبك+ - مع دول أخرى تضخ النفط من بينها الولايات المتحدة لخفض المعروض حوالي 20 مليون برميل يومياً.

يعادل ذلك نحو 20% من الطلب العالمي قبيل جائحة فيروس كورونا، مما يجعلها خطوة غير مسبوقة لمعالجة تراجع استثنائي في الأسعار خلال الربع الأول من العام دفعها في مارس/آذار لتسجيل أدنى مستوياتها في 18 عاماً.

وقال يوجين فاينبرج، محلل سوق النفط لدى كومرتس بنك، متحدثاً عن هدف الإنتاج، «يبدو أن الجميع أدرك أن هذا ببساطة مستحيل سواء فنياً أو حسابياً. مهما حاولت أوبك إقناع السوق بقوتها وعزيمتها، فهي لم تنجح حتى الآن».

Advertisements

باقي التخفيضات

وفي صفقتها المبرمة مطلع الأسبوع، اتفقت أوبك+ على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. أما باقي التخفيضات، من الولايات المتحدة وكندا وآخرين، فأقل تبلوراً ومن المنتظر أن تنتج عن انخفاض الأسعار وأن تحدث تدريجياً.

وقال ايه.بي.إن أمرو في مذكرة «ربما توقع البعض، نتيجة لاتفاق خفض الإنتاج غير المسبوق هذا، أن تقفز الأسعار. لم يحدث ذلك».

وأضاف البنك أن السوق كانت قد استوعبت بالفعل في حساب الأسعار إبرام اتفاق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن من المتوقع حدوثه خلال أوائل إبريل/ نيسان.

وقال وزير الطاقة السعودي إن التخفيضات الفعلية ستصل إلى 19.5 مليون برميل يومياً عند حساب تخفيضات قدرها 3.7 مليون برميل يومياً تعهد بها منتجو مجموعة العشرين ومشتريات لملء الاحتياطيات الاستراتيجية بنحو 200 مليون برميل على مدى الشهرين المقبلين.

وكالة الطاقة تنتظر

لكن وكالة الطاقة الدولية، مستشار الطاقة للاقتصادات الصناعية، لم تذكر خططاً كهذه في تقريرها يوم الأربعاء، قائلة إنها «مازالت تنتظر مزيداً من التفاصيل بشأن بعض تخفيضات الإنتاج المزمعة ومقترحات لاستخدام المخزون الاستراتيجي».

وقالت وكالة الطاقة إن تحويل كميات من النفط إلى المخزونات الاستراتيجية قد يعادل سحب حوالي مليوني برميل يومياً من السوق.

لكن هذا لا يصل بنا إلى إجمالي العشرين مليون برميل.

قالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إنها قد تشتري النفط لإعادة ملء الاحتياطيات.

وتعتزم الهند ملء احتياطيها البترولي الاستراتيجي عن آخره بحلول الأسبوع الثالث من مايو/أيار عن طريق نقل نحو 19 مليون برميل إلى المواقع بحلول ذلك الحين.

محادثات تكساس

وفي تكساس، لم تسفر محادثات مطولة بين المسؤولين التنظيميين لقطاع الطاقة وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركات حتى الآن عن نتيجة فيما يتعلق بخطوة لخفض الإنتاج مليون برميل يومياً.

وتذهب مسودة بيان ختامي من أوبك+ اطلعت عليها رويترز، تضمنت أن التخفيضات العالمية ستتجاوز 20 مليون برميل يومياً، إلى إدراج حتى تراجعات الإنتاج غير الطوعية في إيران وليبيا وفنزويلا - دول أوبك غير المشمولة بالتخفيضات بسبب عقوبات أمريكية أو صراعات داخلية.

أخذت أوبك+ في الحسبان أيضاً الفرق بين الإنتاج الحالي وخط الأساس المستخدم لحساب التخفيضات، وهو أقل بكثير لمنتجين مثل السعودية والإمارات اللتين قالتا إنهما رفعتا الإنتاج في الأسابيع الأخيرة.

لكن البيان المنشور حذف أي ذكر لرقم العشرين مليون برميل يومياً أو طريقة حسابه.

وأبلغ متعامل في العقود الآجلة للخام رويترز «كلما حاك المنتجون رقماً أعلى، قلت مصداقيته. واقعياً أعتقد أن الخفض الفعلي سيكون أقرب إلى ثلث ذلك، حوالي سبعة إلى ثمانية ملايين برميل يومياً».