«دبي للفنون» تواصل «ماراثـون دبـي للأفكــار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع مجموعة آرت دبي، مبادرة «ماراثون دبي للأفكار»، لدعم المجتمع الإبداعي في دبي؛ حيث استهدفت هذه المبادرة، من خلال دعوة مفتوحة للمقترحات، إلى استقطاب الأفكار التي من شأنها مواجهة التحديات الحالية التي تواجهها المجتمعات الإبداعية والثقافية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وشهد يومي السابع والثامن من شهر إبريل الجاري، سلسلة من ورش العمل الإلكترونية، والتي جمعت عدداً من الخبراء الدوليين والمحليين من مختلف المجالات للعمل معاً بهدف الوصول إلى حلول محتملة لهذه التحديات.

بدأت هذه المبادرة في 22 مارس/‏آذار الماضي، حين نظمت «إلكترونياً» ورش عمل جمعت 70 من أفراد المجتمع الثقافي من الشركات الصغيرة والممارسين المستقلين، وذلك بهدف تحديد التحديات الأساسية التي تواجه المجتمعات الإبداعية، لتتمخض هذه الورش عن قائمة نهائية بهذه التحديات.

وشهد يوم 31 مارس/‏آذار الماضي، إطلاق دعوة مفتوحة إلى المشاركة بماراثون دبي للأفكار وتقديم المقترحات التي توفر حلولاً لهذه التحديات. ولقيت المبادرة إقبالاً كبيراً؛ حيث استقطبت في غضون ثلاثة أيام فقط من إطلاقها 320 مشاركة، تبعه اختيار أكثر من 100 فرد ساعدوا على إيجاد مقترحات مهمة.

أعربت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن اعتزازها بالنتائج المميزة التي توصلت إليها المبادرة، مؤكدة أهميتها في رصد الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها القطاع الثقافي في الإمارات، ورسم مستقبل مشرق له في ظل الأزمة الحالية.

وقالت: «قدمت لنا مبادرة ماراثون دبي للأفكار نموذجاً فريداً عن روح المسؤولية والإيجابية وقيم التعاون والتعاضد التي تجلت بأبهى صورها في الإسهامات والمشاركات القيّمة من جميع مؤسسات وأفراد المجتمع الإبداعي والثقافي في الإمارات. ولا شك في أن هذه المبادرة ستفتح لنا آفاقاً رحبة في المرحلة القادمة للوصول إلى حلول محتملة يمكن وضعها حيز التنفيذ لدعم المجتمعات الإبداعية والثقافية في الدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها تحت وطأة الأزمة الراهنة».

بدوره قال أستاذ الفنون الجميلة، باف شيمانسكي: «نجح ماراثون دبي للأفكار بتوحيد جهود طيف واسع من المبدعين من مختلف أنحاء العالم وسط أزمة يمر بها الجميع. وفوق هذا كله، منحنا إحساساً جديداً وواضحاً للرؤية المستقبلية وهو الإحساس بالانتماء والقدرة على التحقيق».

وفي يوم 20 إبريل، ستعمل الجهات القائمة على تنظيم ماراثون دبي للأفكار، بمشاركة وكالة أتوليه للتصميم، ومكتب ألكوف للاستشارات، ومجموعة آرت دبي، لتقديم مقترحات وأفكار جديدة إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي لتصبح هذه الحلول جزءاً من توصيات السياسات الداعمة للقطاعات الثقافية والمحركات المجتمعية الممكن تجربتها.