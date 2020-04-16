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الشرطة الفرنسية تردي رجلاً هاجم أفرادها بسكين شمالي باريس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، في إحباط هجوم إرهابي استهدف أحد عناصر الشرطة بسلاح أبيض في ضواحي العاصمة باريس، وأعلن مقتل المنفذ في الحادث.
وأكد مصدر أمني فرنسي، أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلاً هاجم أحد أفرادها بسكين في منطقة لا كورنوف، شمالي العاصمة باريس، حيث عززت إجراءات التفتيش الأمني في محطات السكك الحديدية. وذكر المصدر، أن «الحادث وقع بعد الظهر، عندما هاجم المعتدي ضابط الشرطة الذي كان على متن دراجته». وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الهجوم الذي لاتزال دوافعه غير واضحة بعد، لكن تقارير محلية قالت إن المهاجم هو «طالب لجوء أفغاني».
وشهدت فرنسا مؤخراً عدة هجمات بالسكين، آخرها في مدينة ليون في الرابع من إبريل/ نيسان الماضي، عندما هاجم مسلح بسكين عدداً من الأشخاص، موقعاً قتيلين و5 من الجرحى.(وكالات)

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