الكويت تعلن شفاء 19 مصاباً بفيروس كورونا

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أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح الیوم الخمیس شفاء 19 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالات.

وقال وزير الصحة لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا

إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

إلى ذلك، أعلن وكیل وزارة الصحة المساعد للشؤون الھندسیة والمشاریع المھندس إبراھیم النھام عن تجھیز أربع وحدات طوارئ میدانیة في مستشفیات الكویت لمكافحة فیروس كورونا مشیرا إلى أنه تم تجھیز جمیع الوحدات خلال خمسة أیام وذلك بناء على تعلیمات وزیر الصحة.

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وقال النھام لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) إن ھذه الوحدات ستكون ردیفا لقسم الحوادث بالمستشفیات موضحا أنھا تضم نحو 20 سریرا في كل وحدة وموزعة على مستشفى مبارك ومستشفى العدان ومستشفى الفروانیة ومستشفى الأمیري.

وأثنى على القطاع الھندسي في الوزارة خلال ھذه الازمة وعملھ الدؤوب بتنفیذ خطط (الصحة) لاحتواء الفیروس.

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