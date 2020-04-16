شدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، على أهمية مساعدة الفقراء والمساكين بمناسبة قرب شهر رمضان، داعيا التجار إلى عدم كنز الذهب والفضة، وعدم التمسك بالدنيا.
وكتب على "تويتر": "ها هو شهر رمضان يطرق الأبواب، فليستعد الجميع لشهر الله تعالى وضيافته. فلا تدخلوا شهركم هذا إلا وأنتم على أفضل حال من التوبة والتكامل الديني والأخلاقي".
وأضاف: "من هنا أوجه ندائي إلى التجار وذوي رؤوس الأموال، أن لا يكنزون الذهب والفضة فكلنا إلى زوال وسنلاقي إلها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليعلموا أن من يكنزها فقد قال فيه تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)".
وتابع: "فلينفقوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين ليطعموهم ويكسوهم وليسكنوهم ولو بدفع إيجاراتهم وليفروا لهم لقمتهم ودواءهم قدر الإمكان".
وقال: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تلك السماء التي تكاد أن تغلق أبوابها، إن لم نتدارك الإفراط في التمسك بالدنيا".
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر للتجار: لا تكنزوا الذهب والفضة ولا تتمسكوا بالدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.