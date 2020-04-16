مصادر: درون إسرائيلية تفجر سيارة لـ"حزب الله" على حدود سوريا

وأوضحت المصادر أن طائرة من دون طيار فجرت سيارة في سوريا، عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، نافية أن تكون السيارة موجودة في الجانب اللبناني من النقطة الحدودية.
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ورجحت المصادر إن تكون العملية محاولة استهداف لأحد مسؤولي حزب الله"، لكنها لم تسفر عن خسائر. ونقلت رويترز عن مصدر أمني تأكيده أن السيارة تتبع ميليشيا حزب الله.
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