مصادر: درون إسرائيلية تفجر سيارة لـ"حزب الله" على حدود سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab طائرة مسيرة يرجح أنها إسرائيلية تستهدف سيارة داخل سوريا

وأوضحت المصادر أن طائرة من دون طيار فجرت سيارة في سوريا، عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، نافية أن تكون السيارة موجودة في الجانب اللبناني من النقطة الحدودية.

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ورجحت المصادر إن تكون العملية محاولة استهداف لأحد مسؤولي حزب الله"، لكنها لم تسفر عن خسائر. ونقلت رويترز عن مصدر أمني تأكيده أن السيارة تتبع ميليشيا حزب الله.