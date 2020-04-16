الصحة العمانية: 109 إصابات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1019 إصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها 12 حالة لعمانيين، و97 حالة لغير عمانيين ليصبح العدد الكلى للحالات المسجلة في السلطنة 1019 حالة وأربع وفيات، وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن 45 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي لحالات التعافى 176 حالة. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، وبجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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