شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: بلدنا تقترب من تحقيق إنجاز كبير للقضاء على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل عبد المهدى، رئيس الوزراء العراقى المستقيل، أن العراق يقترب من تحقيق إنجاز كبير بشأن القضاء على فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الفضل يرجع إلى الكوادر الصحية والإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تفشى الفيروس، وجاء ذلك خلال كلمة له بالاجتماع الرابع للجنة العليا للصحة والسلامة فى العراق.

وأفاد رئيس الوزراء العراقى، المكلف بتسيير الأعمال، بأن عدد الإصابات المسجلة فى العراق يتراجع بشكل مستمر على الرغم من زيادة عدد حالات الفحص المختبرى، مؤكداً أن العراق يتقدم على دول كثيرة بشأن الفحص وقلة عدد الإصابات.

وأشار عادل عبد المهدى إلى أن الطائرات العراقية نجحت بفتح الأجواء لعودة العراقيين العالقين فى الخارج عبر تسيير رحلات استثنائية لمختلف دول العالم.

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وكانت قد أعلنت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، تمديد حظر التجول فى عموم البلاد حتى مطلع شهر رمضان المبارك، لمواجهة فيروس كورونا، وقالت الحكومة العراقية قبل ذلك إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها، وكان حظر التجول الذى فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وعلى جانب آخر، علّقت العراق، ترخيص وكالة رويترز للأنباء، بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة، وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام فى العراق إنها قررت سحب ترخيص رويترز لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار) على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، فى رسالة إلى رويترز، إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب حدوث هذا الأمر فى ظل الظروف الحالية مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع.