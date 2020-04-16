شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 293 بعد تسجيل 6 حالات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بيت لحم و3 إصابات أخرى في القدس المحتلة، ما يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 293.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان، إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم، إصابتان من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، إحداهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعمل صاحبها في قسم العناية المكثفة، والثانية من العبيدية و يعمل صاحبها في قسم الكيمياوي، والإصابة الثالثة لسيدة من بيت ساحور كانت قد تشافت وبعد إجراء الفحص لها تبين أنها مصابة".

كما أظهرت نتائج العينات التي أخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل بأنها سليمة، ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بينها".

ومن جانب اخر، قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور ، إن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضتها جائحة كورونا، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الغارات الليلية، والاعتقالات وهدم المنازل.