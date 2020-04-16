شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ 140 حالة والإصابات لـ 12591 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة، وأوضحت الصحة الإسرائيلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - اليوم الخميس، أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت صباح أمس الأربعاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كوونا إلى 126 وفاة، وذلك بعد الاعلان عن وفاة 3 أشخاص، كما أعلنت الوزارة - وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية - عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس إلى 12200 إصابة.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، من ازدياد عدد مرضى فيروس كورونا في البلدات والمدن العربية في إسرائيل، وخصوصا في قرية دير الأسد. وتناشد وزارة الصحة المواطنين في دير الأسد ونحف والبعنة ومجد الكروم البقاء في البيوت.

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وتقوم وزارة الصحة والجبهة الداخلية ونجمة داوود الحمراء والمجلس المحلي والشرطة بالعمل على معالجة الأمر.

وبحسب المعطيات المتوفرة التي أعلنت عنها الوزارة في بيان فإن عدد المرضى في دير الأسد وصل الى 23 مريضًا بالكورونا، في قرية نحف 4، في البعنة 3، في مجد الكروم 1، ما يعني أن العدد الإجمالي لمرضى الكورونا في المنطقة وصل الى 31.

ووفقا للتحقيق الوبائي يستدل أن المئات من المواطنين كانوا على تواصل مع مرضى الكورونا، وعليه تناشد وزارة الصحة المواطنين هناك بالتزام بيوتهم وعدم الخروج منها والتزام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.