وزير الصحة الكويتى: 19 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالى 225 شخص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالة.
وأوضح الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفى،أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 30 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 206 حالات.
وكان وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد للشؤون الهندسية والمشروعات المهندس إبراهيم النهام، أعلن تجهيز أربع وحدات طوارئ ميدانية في مستشفيات الكويت، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال النهام - في تصريح صحفي أمس الأربعاء - إنه تم تجهيز جميع الوحدات خلال خمسة أيام فقط، لتكون رديفا لقسم الحوادث بالمستشفيات الكويتية، موضحا أنها تضم نحو 20 سريرا في كل وحدة، موزعة على مستشفى مبارك، ومستشفى العدان، ومستشفى الفروانية والمستشفى الأميري.
وأشاد بالقطاع الهندسي في وزارة الصحة الكويتية خلال هذه الأزمة، وعمله الدؤوب بتنفيذ خطط الوزارة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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