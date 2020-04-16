سلطنة عمان.. 109 إصابات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1019

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 1019، إثر تسجيل 109 حالات.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان، نشرته الوكالة الرسمية، أن 45 حالة تماثلت للشفاء، رفعت الإجمالي إلى 176، فيما بلغ عدد الوفيات 4.



ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و84 ألفا، توفي منهم أكثر من 134 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 515 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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